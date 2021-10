Porto, tir pronti alle barricate contro le attese ai terminal di Genova

Genova. Trasportounito interviene sulle lunghe attese ai terminal portuali a Genova e sottolinea che “l’autotrasporto è pronto alle barricate”. Serve un intervento dell’Autorità di sistema portale sui rapporti di concessione, afferma l’associazione in una nota, con un provvedimento per garantire agli autotrasportatori “di poter operare nei terminal con livelli di servizio adeguati, ovvero con numeri di accessi ai varchi, operazioni di carico/scarico e ‘gate out’ dei mezzi pesanti coerente con i flussi in arrivo e quindi tali da garantire l’eliminazione di ogni accumulo di mezzi ai varchi portuali”.

