Riviera Trasporti, salta l’udienza “fantasma” sul concordato: i conti rimangono bloccati

Imperia. Saltata, rinviata, infine mai esistita. L’attesissima udienza prevista per oggi in tribunale a Imperia, di fronte al giudice delle esecuzioni che avrebbe dovuto decidere sullo sblocco dei conti correnti della Riviera Trasporti, «semplicemente non era stata fissata». A confermarlo è l’avvocato Andrea Pericu di Genova che tutela Rt nel contenzioso aperto da Arriva Srl che chiede l’esecuzione del pignoramento sui conti della società partecipata dalla Provincia e dal Comune di Sanremo, per un ammonatare di circa 6 milioni di euro.

... » Leggi tutto