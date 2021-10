Sanremo. Sono cinquecento, in pochi giorni, le firme raccolte per chiedere il ritorno alla gestione pubblica della Rsa Casa Serena, passata il primo settembre scorso in capo alla MyHome Srl a cui è stata revocata sabato scorso per il mancato rispetto da parte della società delle clausole contrattuali imposte da comune e sindacati.

