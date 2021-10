Sanremo, non possono lavorare a scuola perché senza laurea: l’intervento dei sindacati

Sanremo. «Nella giornata odierna si è svolta un’assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali con i lavoratori interessati al passaggio d’appalto riferito all’assistenza scolastica nelle Scuole del territorio Sanremese. Per un cavillo burocratico e secondo noi errato, otto persone già dipendenti della cooperativa Nuova Assistenza, non faranno il passaggio come gli altri ventitré, in quanto, secondo quanto previsto nel bando iniziale, la nuova cooperativa avrebbe dovuto assumere tutti educatori professionali, titolo non previsto per la professione svolta ad oggi dai lavoratori interessati», a scriverlo sono Tiziano Tomatis (Cgil Fp), Milena Speranza (Uil Fpl) e Massimiliano Scialanca (Cisl Fisascat).

