XXI Settimana della lingua italiana nel mondo, a Monaco il concerto “Dante Symphonie”

Monaco. Nell’ambito della XXI Settimana della lingua italiana nel mondo, sotto l’egida dell’Ambasciata italiana e in collaborazione con l’Académie Rainier III di Monaco, la Dante Alighieri celebra il tema indicato per

la Settimana di quest’anno “Dante, l’italiano”, proponendo il concerto «Dante Symphonie» che rende

omaggio ai 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta mettendo in campo in maniera circolare musica, canto e parola. Musica, con un duo pianistico al servizio dell’arte di un grande compositore come Franz Liszt che inserisce in questa sua sinfonia un Coro di voci bianche ad esaltarne il finale; a completare l’atmosfera magica creata dalla musica, si inserisce il Verbo poetico di Dante letto da una narratrice che interviene con alcuni dei più bei canti dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso.

