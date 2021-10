Cairo Montenotte alla CNN: la pioggia da record fa il giro del mondo

Liguria. Un’alluvione che è entrata nella storia, quella di lunedì 4 ottobre, e che sarà nella memoria di tutti, soprattutto di chi ha subito ingenti danni. Un evento che ha fatto il giro del mondo e che è stato raccontato anche dalle principali testate giornalistiche e network internazionali. Tra questi la statunitense Cnn, che oggi titola: “Oltre due piedi di pioggia sono caduti in Italia in solo mezza giornata, qualcosa di mai visto prima in Europa“. L’articolo mostra poi i dati da capogiro dell’alluvione che ha colpito l’entroterra savonese (in particolare la Valbormida), la val d’Orba e il comune di Rossiglione in Valle Stura. La notizia appare stamattina nella parte più alta della homepage e il caso è finito anche sul Washington Post e il The Guardian.

