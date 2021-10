Capitan Ventosa a Meosu, dove una comunità è isolata da un anno per il crollo di un ponte

Taggia. Dagli studi di Mediaset di Milano alla valle Argentina per testimoniare un disagio che isola da un anno una comunità dell’entroterra tabiese. Capitan Ventosa di “Striscia la notizia” su Canale 5 è stato dal ponte di Meosu. O quel che ne rimane. La struttura in questione era crollata durante la tempesta Alex del 2-3 ottobre scorsi, ad oggi non ancora ricostruita o sostituta. Diversi residenti sono costantemente costretti a improvvisare guadi, carrucole e passerelle per varcare il torrente Argentina. Oltre a loro ci sono anche alcune aziende agricole, nonché qualche turista straniero che lì ha la casa vacanze, tutti nelle stesse condizioni.

