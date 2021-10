Casa Serena, i sindacati: «Rimane alta la preoccupazione di come oggi venga erogato il servizio»

Sanremo. «Abbiamo appreso della sospensiva emessa dal Tar della Liguria in merito alla revoca di conferimento della struttura di Casa Serena alla società My Home attuata dal Comune di Sanremo per le inadempienze contrattuali della società in argomento e dalla sua consociata Cooperativa Euroassistance. Crediamo che, la sospensiva di 15 giorni debba essere collocata nell’ottica di dare al Comune di Sanremo la possibilità di riorganizzare i servizi assistenziali della RP/RSA. Come Fp Cgil, Cisl Fisascat e Uil Fpl abbiamo già predisposto l’accordo di reinserimento di tutti i lavoratori in servizio al 31 agosto 2021 e condividiamo le scelte attuate dal Comune di Sanremo a tutela degli ospiti e di tutti i lavoratori interessati, nessuno escluso» – affermano Tiziano Tomatis per Fp Cgil, Massimo Scialanca per Cisl Fisascat e Milena Speranza per Uil Fpl.

