Elezioni amministrative, Marco Scajola: “Gli errori della sinistra sono evidenti a tutti”

Liguria. “Credo che la Liguria soprattutto in questo momento non abbia certamente bisogno di un ritorno di Claudio Burlando, delle sue politiche che hanno messo in ginocchio il territorio, negando ogni possibilità di sviluppo e di crescita. Basta pensare ad Arte Genova che sta ancora pagando i suoi errori: quando, per risanare un bilancio sanitario in deficit, l’allora Presidente Burlando impose ad ARTE Genova l’acquisto di immobili che erano in capo alla sanità. Quella è stata un’operazione scelerata, irresponsabile. Quanti alloggi in più si sarebbero potuti creare se Arte Genova non fosse stata così bistrattata da Burlando e company e dalla sinistra, quante persone avrebbero avuto a disposizione più alloggi se ci fosse stata correttezza e competenza amministrativa da parte di Burlando e soci”. Così l’assessore all’Urbanistica di Regione Liguria Marco Scajola, replica alle parole del consigliere regionale di opposizione Ferruccio Sansa.

