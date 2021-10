Genova. Mentre la Liguria ancora una volta si lecca le ferite provocate dal maltempo ricorre oggi il 51esimo anniversario dell’alluvione del 1970. Un evento indelebile nella memoria dei genovesi che c’erano all’epoca, ma anche caso da manuale per chi all’epoca non c’era, esempio di come fenomeni meteorologici estremi uniti all’urbanizzazione selvaggia possano portare a conseguenze devastanti.

