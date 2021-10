Ultradestra forte nei sondaggi per le presidenziali in Francia, le Sardine Ponentine temono per Ventimiglia

Sanremo. Scrivono dalle Sardine Ponentine in merito alle future elezioni per la presidenza della Repubblica, nella vicina Francia: «Un sondaggio per la corsa all’Eliseo di aprile 2022 indica Eric Zammour, il giornalista di destra tra il 17% e il 18% di consenso sopra a Marine Le Pen, mentre il presidente francese Macron sarebbe scelto dal 24% al 27% degli elettori. Le 6000 Sardine Ponentine chiedono a chi si occupa di migranti e segue la politica della migrazione se vede, come loro, con molta preoccupazione le prossime elezioni presidenziali francesi di aprile 2022».

