Vaccino Covid, Toti: “Oltre 10 mila prenotati per la terza dose”

Liguria. “Sono 10.680 i liguri (over 80 e immuno compromessi) che si sono prenotati per effettuare la terza dose di vaccino anti Coronavirus, mentre sono 4.522 quelli che hanno già ricevuto la dose booster. Se gli over 80 hanno sempre risposto agli inviti a vaccinarsi (e si attestano al 96,34%) a dare una brusca accelerata sono invece le persone con più di 50 anni che hanno raggiunto, in tutte le fasce, l’immunità di massa”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale.

... » Leggi tutto