Vado, vittoria e umore alle stelle per De Bode: “Capra come un fratello per me, siamo un grande gruppo”

Vado Ligure. Mercoledì allo stadio Chittolina è andato in scena il match che ha visto contrapporsi Vado e Caronnese, due formazioni (ovviamente prima di sfidarsi) appaiate a 2 punti e vogliose di imporsi per allontanare la zona calda della classifica. Dopo la doppia affermazione in Coppa mancava soltanto la vittoria in campionato alla rinnovata squadra allenata da mister Solari, tecnico apparentemente riuscito a trovare la formula giusta per mettere i propri giocatori nelle condizioni di rendere al meglio. Alla fine la partita si è conclusa con il risultato di 2-1, un epilogo che ha premiato il cinismo di un Vado capace ancora una volta di dimostrarsi convincente.

... » Leggi tutto