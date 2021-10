Donna di Fiori, al dottor Meloni il primo premio “al maschile” della manifestazione

Sanremo. Grande successo della manifestazione Premio Donna di Fiori tenutasi al Casinò Municipale domenica scorsa. Durante l’evento – ideato da Silvia Troiani – sono stati attribuiti diversi riconoscimenti non solo alle donne, ma per la prima volta anche a tanti uomini che si sono contraddistinti per il loro impegno sociale. Il primo premio al maschile della storia della manifestazione è stato assegnato al dottor Paolo Meloni, ginecologo e socio del Rotary Club Sanremo Hanbury per il libro “Quaderno Vaccino HPV”, edito con il patrocinio del Ministero della Salute.

... » Leggi tutto