Arma di Taggia. Una giovane donna è stata travolta da uno scooter pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali in Aurelia, poco dopo la galleria, in direzione Imperia. Lo scooterista che l’ha investita non si è fermato a soccorrerla, ma è stato fermato dalla polizia all’altezza del supermercato Carrefour di Bussana, a Sanremo.

... » Leggi tutto