“Quelli dalla vita così così”, la replica del ristoratore genovese alla recensione negativa diventa virale

Genova “Ma, come allora, ai tempi di Flaubert, una nebbia li avvolge, e ti domandi chi sono. L’Anonima Recensori, quelli del buono o cattivo, in una vita ‘così così’“. Con queste parole termina la lunga replica di un ristoratore genovese alla stringente, asettica, ma in parte negativa recensione lasciata su TripAdvisor da un cliente. E la risposta diventa immediatamente virale, facendo in poche ore il giro dei social.

... » Leggi tutto