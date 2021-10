Ritorno delle scuole Celesia a Finalborgo: ordine del giorno in Consiglio comunale

Finale Ligure. Dopo anni di incontri, impegni e discussioni per riportare la scuola elementare Celesia a Finalborgo, dopo l’incontro del luglio 2020 quando il sindaco Frascherelli e gli assessori Guzzi e Brichetto hanno informato il Comitato sulla volontà della giunta comunale di non riportare la scuola primaria a Finalborgo, dopo la raccolta di oltre 800 firme di persone che hanno espressamente richiesto di riportare le scuole nel Rione, la discussione approda ora in Consiglio comunale con la discussione di uno specifico ordine del giorno.

... » Leggi tutto