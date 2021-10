Sestri Ponente, al via i laboratori del teatro Akropolis per bambini e ragazzi

Genova. In programma fino a maggio 2022 i corsi di teatro per bambini e ragazzi di Teatro Akropolis, a Sestri Ponente. Forte di una ormai decennale tradizione di formazione ed educazione alla teatralità, attraverso collaborazioni con istituti scolastici, istituzioni e associazioni del territorio, Akropolis presenta anche quest’anno percorsi che mirano a favorire la socializzazione e la crescita dei più giovani attraverso un’offerta innovativa, pensata anche per contrastare le ripercussioni dell’isolamento cui i ragazzi sono stati costretti dall’emergenza sanitaria.

