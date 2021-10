Sinistra per Savona: “Bene i risultati del primo turno, ora massimo impegno per il ballottaggio”

Savona. “Il buon risultato al primo turno della lista ‘Sinistra per Savona’ comprova la validità del percorso avviato; ora occorre impegnarsi al massimo perchè la vittoria di Marco Russo il 17 e 18 ottobre è troppo importante per fare uscire Savona dal declino e dall’immobilismo, per avviare un nuovo futuro per la città”. Lo affermano Valter Sparso e Carla Nattero, rispettivamente coordinatore provinciale e coordinatore regionale di Sinistra Italiana Savona.

