Grande impresa in trasferta, il Roca Team passa a Kazan

Monaco. Era la rivincita della finale di Eurocup, ed era la prima trasferta in Eurolega, su quel parquet di Kazan che ormai è legato in maniera indissolubile ai destini del Roca Team. Ed è stata una vittoria importante, sofferta, difficile ma che ha dato la misura se vogliamo del valore della squadra e della sua capacità di recitare un ruolo non marginale in questa Eurolega, che si conferma un torneo assolutamente equilibrato e dove la maggior parte dei risultati è sempre in bilico, data la vicinanza dei valori tra quasi tutte le contendenti.

