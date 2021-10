Maltempo, aperto il cantiere al Santuario. Toti: “Sarà concluso entro fine anno”

Savona. E’ stato aperto oggi, come anticipato ieri dal consigliere regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza, ma partirà ufficialmente lunedì e terminerà entro fine anno il cantiere per il ripristino dei danni causati dalle piogge del 4 ottobre in località Cimavalle a Savona lungo la Sp12 Savona-Altare. L’intervento riguarda la ricostruzione di un muro di sostegno franato nelle vicinanze dell’argine del torrente Letimbro in località Cimavalle: si potrà così garantire il ripristino del transito in entrambi i sensi di marcia.

... » Leggi tutto