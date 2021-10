Serie D, domani alle 15:00 al via la quinta giornata: Ligorna a caccia dell’impresa, la Lavagnese per la continuità

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la quinta giornata del Girone A del campionato di Serie D 2021/2022. Dopo il turno infrasettimanale sarà dunque immediatamente ripresa delle ostilità per le formazioni liguri impegnate, squadra determinate e pronte ancora una volta ad affrontare con sfrontatezza qualsiasi tipo di avversaria.

... » Leggi tutto