Chiavari, approvato il progetto: 5 pennelli e una scogliera sommersa per salvare la spiaggia

Chiavari. Riqualificare e dare avvio agli interventi di difesa della costa chiavarese entro la fine del 2022, grazie ad un progetto strategico per il futuro della città. La giunta ha recentemente approvato sia il progetto definitivo complessivo, per circa 29 milioni di euro, adeguato alle indicazioni emerse durante la conferenza dei servizi avvenuta a settembre, sia il quadro economico relativo del primo stralcio di lavori per 14 milioni di euro (intervento finanziato con i fondi di Protezione Civile, inserito all’interno del programma dei lavori pubblici approvato durante l’ultimo consiglio comunale). Diverse le opere previste per migliorare e potenziare le difese della costa e dell’abitato, garantendo così arenili più ampi e fruibili. Verranno costruiti cinque i pennelli perpendicolari al posto delle attuali barriere parallele, nuove scogliere sommerse a protezione degli arenili oggetto di un funzionale ripascimento.

