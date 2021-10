La fondazione Livio Casertelli per lo sport, 15 mila euro per le associazioni

Ventimiglia. Un contributo per l’acquisto di attrezzature a favore delle associazioni sportive dilettantistiche dei 17 comuni del distretto socio sanitario ventimigliese. E’ questo il bando, di dote complessiva pari a 15.000 euro, promosso oggi dalla Fondazione Casartelli Perraro, sodalizio ormai radicato del territorio intemelio, con scadenza al 8/11/2021. “Il contributo economico verrà erogato sotto forma di compartecipazione – spiega il presidente Armando Bosio – all’acquisto di attrezzature destinate ad uso esclusivo da parte delle nostre associazioni sportive”.

“Pensiamo – continua il consiglio di amministrazione della fondazione -, che in questo periodo di ripresa delle attività e di riapertura degli impianti un contributo per l’acquisto di materiale sportivo oppure di dotazioni strumentali possa essere un elemento prioritario per dare respiro alle associazioni sportive ma anche e soprattutto per favorire la socializzazione di bambini e ragazzi”.

