Albenga. In occasione della festa dei nonni l’equipe educativa della scuola 0-6 di Bastia d’Albenga ha deciso di dar vita alla “Bottega dei Nonni”, un laboratorio artigianale di riciclo di pallet, per la costruzione di strutture e giochi da esterno per i bambini frequentanti il polo 0-6.

