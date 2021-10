Vaccino Covid, Toti: “Dalla prossima settimana al via le terze dosi per i sanitari e poi ultrafragili over 60”

Genova. “All’inizio della prossima settimana partiranno le somministrazioni della terza dose per tutti gli operatori sanitari ospedalieri e delle Asl della Liguria, assieme alle prenotazioni per i sanitari non ospedalieri, cioè liberi professionisti, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Al termine della settimana partiranno anche le prenotazioni per la terza dose destinata agli ultrafragili over 60. Tutto questo naturalmente seguendo le disposizioni governative e il lasso di tempo indicato dalla seconda dose di vaccino”. Lo annuncia il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti.

