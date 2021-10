Arrestato per aver tirato pietre ai vigili: appena liberato va a svaligiare 3 negozi in centro

Genova. Nella nottata tra giovedì e venerdì era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tirato pietre al personale della polizia locale e costretto gli agenti a una corsa sulla Sopraelevata, in mezzo alle auto da cui rischiavano di essere travolti insieme a lui, per riuscire a fermarlo. Giudicato per direttissima, aveva patteggiato la condanna 10 mesi di carcere con sospensione della pena e nessuna misura. Ma i guai per lui non sono finiti.

... » Leggi tutto