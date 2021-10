Attivo anche in Liguria lo Sportello Disabili aperto dal Codacons, ecco come contattarlo

Genova. A partire da oggi è attivo anche in Liguria lo “Sportello disabili” istituito dal Codacons – in collaborazione con l’ex ministro Antonio Guidi, specialista in neuropsichiatria e coordinatore del Dipartimento disabilità del Codacons – per offrire alle persone disabili residenti in regione informazioni e consulenze sui temi della disabilità, ed in particolare sui loro diritti, sui servizi agli stessi dedicati, sulle iniziative di sensibilizzazione e integrazione sociale, e per raccogliere denunce e segnalazioni.

... » Leggi tutto