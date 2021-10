Carcare. Altra truffa ai danni di una anziana in Val Bormida. Una pensionata di 79 anni, residente a Carcare, si è rivolta ai carabinieri in quanto questa mattina uno sconosciuto, qualificatosi come operaio dell’acquedotto, si è introdotto nella sua abitazione, millantando un problema di inquinamento.

... » Leggi tutto