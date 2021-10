Intitolazione dell’aula consiglio regionale a Pertini, Pastorino: “Farlo al più presto”

Genova. “Gli ultimi episodi avvenuti a Roma in questi giorni devono porre l’attenzione su quanto stia accadendo in Italia e su scelte che non possono più essere rinviate. Nella X legislatura, il 29 luglio 2020, era stato votato un ordine del giorno per intitolare la sala consiliare del consiglio regionale a una figura come il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, antifascista e nato a Stella, in provincia di Savona”, si legge in una nota di Linea Condivisa.

