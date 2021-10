Tumore al seno, a Sanremo parte il progetto “Dalla prevenzione al metastatico”

Sanremo. Si chiama Prevenzione – Cura Metastatico ed è il progetto pensato e fortemente voluto dalle donne pazienti, come strumento di informazione e conoscenza sulle realtà e opportunità territoriali, parlando e accompagnando le donne in ogni fase necessaria, sensibilizzandole a prendersi cura di se stesse e della loro salute. L’iniziativa porta la firma di LILT con il Servizio LILT La Rinascita, Asl1 e Fondazione Livio Casartelli Ippolita Perraro di Ventimiglia, la cui mission viene spiegata da Deliana Misale referente del servizio LILT, dedicato alla patologia mammaria, La Rinascita: Cè ancora molto da fare, soprattutto a livello di consapevolezza nella società e la prevenzione andrebbe considerata come un corretto stile di vita da ponderare e applicare tutto lanno, oltre ad approfondire e sostenere la conoscenza delle Breast Unit- Centri di Senologia Certificati come garanzia di qualità di cura.

Oggi grazie alla Legge Regionale Ligure prosegue Misale -, prima in Italia e in Europa, in seguito iniziato liter a livello nazionale, possiamo parlare di Tumore al Seno Metastatico. Può sembrare una piccola cosa istituzionale, ma è una conquista concettuale e sociale enorme. Essere metastatici aggiunge – vuol dire essere sempre in cura e non avere, ad oggi, una prospettiva di guarigione. Per questo serve ricerca su cause, terapie, prevenzione e diagnosi precoce. E accesso agli studi clinici e percorsi ad hoc che possano davvero sostenere, aiutare le pazienti e i loro familiari. Ed è per questo che è così importante listituzione e la celebrazione di questa giornata ottenuta grazie allimpegno di Noicisiamo MBC Italia – prima associazione italiana di donne con tumore al seno metastatico – insieme a Europa Donna Italia (EDI), il movimento di advocacy che si batte per i diritti alla prevenzione e cura del tumore al seno. E ancora: Le Associazioni citate che ho il pregio di rappresentare oggi in questa sede, che hanno patrocinato il progetto affiancando il servizio LILT La Rinascita, non si sostituiscono alle strutture sanitarie ma possono e devono essere di supporto, alla cittadinanza e presso le Istituzioni, come ad esempio durante questi mesi di pandemia, durante i quali le associazioni, pur con non poche difficoltà non si sono mai fermate e sono state sempre di sostegno alle Donne pazienti. Un grazie sentito alla Fondazione Casartelli Perraro conclude Deliana Misale – sempre sensibile e attiva a sostegno di progetti dedicati alle attività di divulgazione e sensibilizzazione sulla tematica della lotta e cura del tumore al seno. E a tutte le persone che lo hanno reso possibile.

