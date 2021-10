Innovazione, Comune di Genova allo Smau di Milano con “Invia” per consegne green nel centro storico

Genova. Il Comune di Genova presente all’edizione 2021 di Smau Milano, l’appuntamento di riferimento a livello nazionale per tutte le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo all’insegna dell’innovazione, in corso Fieramilano Cily, oggi e domani. Questo pomeriggio è intervenuto, durante la tavola rotonda dedicata a ‘servizi e infrastrutture digitali per la città intelligente’, l’assessore all’Ambiente, Mobilità e Transizione ecologica Matteo Campora che ha illustrato i risultati del progetto Invia (premio Innovazione Smau 2021 come eccellenza italiana modello Innovazione per imprese e pubblica amministrazione), attivo dal 2019, per le consegne ecosostenibili nel centro storico di Genova.

... » Leggi tutto