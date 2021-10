Olivetta San Michele, il sindaco scrive a prefettura e Regione: «Siamo prigionieri e ostaggi di un semaforo, ma c’è di peggio»

Olivetta San Michele. Non c’è solo il semaforo davanti alla galleria tra Trucco, frazione di Ventimiglia, e Airole, a rendere impossibile la vita agli abitanti della val Roja. A dichiararlo, in una missiva inviata al prefetto vicario, Maurizio Gatto, e al governatore della Liguria, Giovanni Toti, è il sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri: «Da oltre quattro anni siamo prigionieri e ostaggi di un semaforo posto sulla SS20 che conduce e ai paesi nel versante italiano dell’Alta Val Roja e alla parte francese, ma questo oggi purtroppo non è più il problema principale. E spiego il perché», si legge nella lettera indirizzata alle autorità.

