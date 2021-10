Ospedale Albenga, PD contro Ciangherotti: “Ora spara a zero su Toti, ma lo ha sempre sostenuto”

Albenga. “Leggiamo con grande stupore l’articolo di Ciangherotti che spara a zero contro il ‘suo’ Presidente di Regione, che ha sostenuto 5 anni fa e risostenuto pochi mesi fa candidandosi nelle sue liste. Noi del PD, l’amministrazione comunale di Albenga e tutto il centrosinistra abbiamo da sempre combattuto contro la scelta di privatizzare l’ospedale di Albenga ed il tempo e, purtroppo, i fatti (come la vicenda Covid) ci hanno dato ragione”. Lo dichiara, in una nota, il Partito Democratico ingauno.

... » Leggi tutto