Parcheggi sotterranei a Portello, lavori terminati entro marzo 2023: 18 mesi di viabilità modificata

Genova. Sono iniziati in questi giorni i lavori propedeutici per la realizzazione del nuovo autosilos sotterraneo di piazza Portello, che porterà alla realizzazione di 29 nuovi posto auto nel cuore della città. Il cantiere di scavo vero e proprio partirà a novembre, e dovrebbe terminare entro marzo 2023, con la consegna dei lavori: nei prossimi mesi la viabilità della zona sarà quindi modificata per consentire le lavorazioni, divise in due tranche.

