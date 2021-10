Ci siamo! Mancano appena quattro giorni alla data del Ballottaggio per eleggere il nuovo Sindaco di Savona.

Il voto diventa strategico per provare a fermare il declino in cui è impantanata la Città, a tentare di invertire la rotta verso un sentiero virtuoso e cogliere le opportunità per avviare un nuovo ciclo di sviluppo compatibile e di lavoro.

... » Leggi tutto