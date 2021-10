Serie A2 maschile, Rari Nantes Imperia inserita nel girone Nord

Imperia. La FIN ha ufficializzato la composizione dei gironi di serie A2 maschile per la stagione 2021-2022. Si torna alla ‘classica’ formula pre-covid con due raggruppamenti, suddivisi in Nord e Sud. Il campionato comincerà il prossimo 13 novembre, con ultimo turno della regular season fissato per il 7 maggio 2022. La Rari Nantes Imperia è stata inserita nel girone Nord insieme a Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker Team Bologna, Lavagna 90, President Bologna, RN Arenzano, RN Camogli, Sportiva Sturla e Torino 81. Nei prossimi giorni, la federazione dovrebbe pubblicare il calendario ufficiale.

