Ventimiglia, divieto di bivacco e tolleranza zero: le ordinanze di Scullino

Ventimiglia. «Con la mia Giunta, sentita in precedenza la maggioranza, abbiamo definito i termini essenziali delle tre ordinanze che se valutate preventivamente in senso favorevole dalla Prefettura, sono pronte a firmare.

Con tutta la mia giunta e maggioranza riteniamo sia necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, porre in essere tutte le azioni di contenimento idonee ad evitare la formazione di stazionamenti abusivi di migranti, con l’obiettivo di vedere ridotti tutti i fenomeni che sono riconducibili in termini di minaccia alla convivenza civile e alla percezione di sicurezza dei cittadini. Tolleranza zero verso chi crede di potersi comportare in modo incivile e violento, daremo invece accoglienza a chi ne ha davvero bisogno. Per l’accoglienza i miei uffici hanno avuto mandato di iniziare le consultazioni delle associazioni presenti sul territorio per concordare un iter condiviso e umanitario» – dichiara il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino.

