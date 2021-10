Anche Dolceacqua avrà una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Dolceacqua. Sabato 16 ottobre alle 10.30 a Dolceacqua, accanto alla piazza della Chiesa Parrocchiale, verrà inaugurata la panchina rossa, simbolo permanente in ricordo delle donne vittime di femminicidio che quel posto sulla panchina non possono più occuparlo. L’iniziativa nasce dallo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera e dall’Associazione NOI4YOU – sportello di ascolto e aiuto. Aderiscono l’associazione P.E.N.E.L.O.P.E – donne del ponente per le pari opportunità e il Centro Antiviolenza ISV.

