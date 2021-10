I porti fermano il giro del mondo delle crociere Msc ma la compagnia raddoppia nel 2023

Ginevra. MSC Crociere ha rivelato oggi che una seconda nave si unirà a MSC Poesia nella MSC World Cruise 2023: MSC Magnifica. È la prima volta, per l’intero settore crocieristico, che due crociere intorno al mondo vengono realizzate contemporaneamente. Le due navi ospiteranno complessivamente oltre 5.000 ospiti e partiranno entrambe il 4 gennaio 2023 da Civitavecchia e il 5 gennaio 2023 da Genova, in Italia, per crociere mondiali simultanee, ma con rotte diverse.

