Imperia. Da oggi Paolo Cortellini non è più l’allenatore della prima squadra dell’Imperia. Lo comunica la società con una breve nota stampa dove si spiega che: «La decisione non nasce per ragioni di carattere tecnico, ma è dovuta all’ingresso in società di nuove forze che, in accordo con la dirigenza neroazzurra, hanno deciso di puntare su una guida tecnica di loro conoscenza e fiducia».

... » Leggi tutto