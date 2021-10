Savona 2021, Schirru: “Raccolgo volentieri la proposta di eleggere dei rappresentanti di quartiere”

Savona. “Raccolgo volentieri l’invito arrivato da un gruppo di docenti ed ex amministratori per ridare voce ai quartieri. Al centro del nostro programma abbiamo inserito la riqualificazione, la pulizia e il decoro di tutta la città, partendo proprio da quelle zone che oggi sono più svantaggiate, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche servizi dedicati e politiche urbanistiche ‘sensibili’, che tengano in considerazione, nel progettare il futuro di Savona, delle peculiarità di ogni suo quartiere”. Lo dichiara, in una nota, il candidato sindaco del centrodestra a Savona Angelo Schirru.

