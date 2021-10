Teatro Chiabrera, al via la nuova stagione: ecco come acquistare biglietti e abbonamenti

Savona. “A seguito delle recenti disposizioni governative è possibile, ora, informare il pubblico in merito alle modalità di acquisto degli abbonamenti e dei biglietti della stagione artistica 2021-2022“, comunicano dal Teatro Chiabrera di Savona. Gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid 19. Lo spettatore dovrà essere in possesso del green-pass ed indossare, per tutta la durata della permanenza in Teatro, una mascherina, almeno chirurgica.

