Un consiglio comunale molto intenso oggi a Cervo

Cervo. Si è svolto nel pomeriggio a Cervo il consiglio comunale che, dopo avere approvato i verbali della seduta precedente, ha preso in esame la prima delle due pratiche all’ordine del giorno relativa alla variazione al bilancio di previsione 2021/2023 per: prolungare l’assunzione del personale della Polizia Locale; assumere personale a part-time per il servizio tributi e per esternalizzare parte del lavoro dell’ufficio stesso; prendere atto del rimborso del personale in comando all’agenzia delle entrate; dare esatta allocazione alle risorse stanziate per rinnovamento hardware e rete interna del Palazzo Comunale; affittare un magazzino da adibire ad archivio Comunale; inserire il finanziamento del lavoro di consolidamento e adeguamento dei locali della scuola dell’infanzia; prendere atto della spesa di progettazione lavori di Palazzo Viale; adeguare le spese per la compartecipazione al TPL; adeguare i valori delle partite di giro alle esigenze.

... » Leggi tutto