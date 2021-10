Voxonus Festival diventa rock: a Savona il “Maelstrom Trio” con Pileri, Crisafulli e Migliardi

Savona. Domenica 17 ottobre alle 11 la rassegna #OFF del Voxonus Festival presenta il concerto pop-rock “Maelstrom Trio Live” in programma nell’auditorium dell’Accademia Musicale di Savona, in via Zara 3. La formazione è composta da Luca Pileri alla chitarra solista, Daniele Crisafulli alla batteria e Umberto Migliardi al basso. Si tratta di giovani musicisti già affermati nel panorama musicale ligure, che hanno scelto l’Accademia Musicale di Savona per presentare al pubblico il loro ultimo progetto. Crisafulli è anche docente di batteria presso l’Accademia.

