Autisti senza green pass, le previsioni di Amt: “Soppresse il 10% delle corse in provincia, servizio abbastanza regolare in città”

Genova. Sulla base delle segnalazioni preventive di assenza per mancanza di Green Pass ricevute a oggi dal personale, Amt comunica le previsioni in vista di domani, primo giorno di obbligatorietà del green pass per gli autisti dei bus spiegando di aver “messo in campo ogni possibile azione gestionale per sopperire alle possibili criticità del servizio”.

... » Leggi tutto