Calcio, Luca Spandre lascia la società di Golfo Dianese 1923

Diano Marina. «Dopo 15 anni di presidenza del Golfo Dianese Calcio 1923 è giunto il momento di passare la mano. Questa decisione mi rattrista molto, ma il mio nuovo ruolo di assessore comunale mi impone moralmente di non continuare con l’impegno di dirigente. Se mi guardo indietro vedo tanti bei momenti ed una costante crescita fin dall’anno della fondazione della Dianese nel lontano 2007. Lascio una società sana, forte, stimata in ambito sportivo e non solo». Con queste parole Luca Spandre annuncia il suo ritiro dalla società Golfo Dianese 1923.

