Rugby, un ligure convocato tra gli Azzurri per il raduno di Verona

Genova. Il Commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, Kieran Crowley, ha ufficializzato in diretta sui canali Fir la lista degli Azzurri convocati per il raduno di Verona, in programma a partire da domenica 24 ottobre, in preparazione dell’Autumn Nations Series. Nella giornata di domenica 31 ottobre sarà ufficializzata la lista degli atleti convocati per le tre partite in calendario a novembre. In programma il sabato 6 novembre a Roma il test con gli All Blacks, il 13 novembre a Treviso ci sarà l’Argentina ed il 23 dello stesso mese a Parma sfida all’Uruguay, che di recente ha conquistato la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

