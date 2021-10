Sanremo. Da domani, per lavoro, entra in vigore l’obbligatorietà del green pass o del tampone ogni due giorni e le farmacie vengono prese d’assalto. Nel territorio comunale sanremese sono 6 le attività nelle quali è possibile, a prezzo calmierato, eseguire il test covid, in alcune di queste anche senza prenotazione.

