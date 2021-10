Spotorno 2021, la delusione di Bonasera (Lega): “Strada vincente sarebbe stata lista di centrodestra appoggiata dai partiti”

Spotorno. “Ho aspettato qualche giorno prima di commentare l’esito delle elezioni comunali di Spotorno. A caldo la rabbia era troppo forte e mi avrebbe impedito di fornire un commento sereno a benefico del nostro elettorato e degli spotornesi che si riconoscono nell’area alla quale apparteniamo. Come noto decisi in totale autonomia di fare un grande passo indietro e nonostante il parere contrario dei vertici del mio partito, non mi presentai alle elezioni e non feci la lista Spotorno Che Vorrei 2021, peraltro già pronta, lasciando che Zunino Giancarlo proseguisse nel suo progetto trasversale, da me mai condiviso”. Inizia così l’analisi del referente della Lega per i Comuni di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio Franco Bonasera.

